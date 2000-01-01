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УЕФА: Евро-2020 не будут переносить из-за коронавируса | Фото:12.03 02:31   MIGnews.com

УЕФА: Евро-2020 не будут переносить из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не видит причин для переноса Чемпионата Европы, первый матч которого 12 июня должен состоятся в Риме.

Об этом заявил представитель пресс-службы УЕФА, комментируя ситуацию с возможными переносом или отменой Евро-2020 из-за разгорающейся эпидемии смертоносного коронавируса COVID-19.

"Евро-2020 стартует 12 июня в Риме. УЕФА поддерживает связь со всеми международными и местными инстанциями, ответственными за реакцию на эпидемию коронавируса. Сейчас нужды менять что-либо в имеющемся расписании – нет. Этот вопрос находится под постоянным контролем соответствующих органов", — заявили в УЕФА.


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