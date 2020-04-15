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Италия приостановила чемпионат Серии А из-за COVID-2019 11.03 17:30   MIGnews.com

Италия приостановила чемпионат Серии А из-за COVID-2019

Правительство Италии официально объявило о приостановке всех спортивных мероприятий на территории страны в связи с карантином. В том числе, прерван розыгрыш чемпионата Италии по футболу.

Школы и университеты также закрыты как минимум до 3 апреля.

Пока неясно, что должно произойти с международными матчами итальянских клубов. 12 марта миланский "Интер" должен играть дома с испанским "Хетафе" в Лиге Европы, а 17 марта туринский "Ювентус" должен принимать на своем поле французский "Лион" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Накануне "Интер" и "Ювентус" провели матч между собой при пустых трибунах.

Запрет на проведение соревнований коснулся не только футбола, но и других видов спорта. Несколько крупнейших однодневных велогонок в Европе, в том числе Милан-Сан – Ремо, были отложены или отменены.


Стоит отметить, что Профессиональная футбольная лига Франции приняла решение о проведении всех матчей Лиги 1 и Лиги 2 вплоть до 15 апреля без зрителей. Данное решение обусловлено эпидемией коронавируса.

Все встречи с 29-го по 32-й тур в Лиге 1 и Лиге 2 пройдут за закрытыми дверями.



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