11.03 17:30 MIGnews.com

Италия приостановила чемпионат Серии А из-за COVID-2019

Italian Government just announced in press conference the new COVID decree measures. All sports events are suspended for 30 days and can only be done behind closed doors if in closed structures. Decree will be signed tonight and measures will be effective until April 3. — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) March 4, 2020

🚨 La @LFPfr s’est prononcée ce jour sur la tenue des matchs de @Ligue1Conforama et @DominosLigue2 à huis clos total jusqu'au 15 avril 2020.



📰➡️ https://t.co/48YtppFmbU pic.twitter.com/JGeQHtFifB — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) March 10, 2020

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Правительство Италии официально объявило о приостановке всех спортивных мероприятий на территории страны в связи с карантином. В том числе, прерван розыгрыш чемпионата Италии по футболу.Школы и университеты также закрыты как минимум до 3 апреля.Пока неясно, что должно произойти с международными матчами итальянских клубов. 12 марта миланский "Интер" должен играть дома с испанским "Хетафе" в Лиге Европы, а 17 марта туринский "Ювентус" должен принимать на своем поле французский "Лион" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Накануне "Интер" и "Ювентус" провели матч между собой при пустых трибунах.Запрет на проведение соревнований коснулся не только футбола, но и других видов спорта. Несколько крупнейших однодневных велогонок в Европе, в том числе Милан-Сан – Ремо, были отложены или отменены.Стоит отметить, что Профессиональная футбольная лига Франции приняла решение о проведении всех матчей Лиги 1 и Лиги 2 вплоть до 15 апреля без зрителей. Данное решение обусловлено эпидемией коронавируса.Все встречи с 29-го по 32-й тур в Лиге 1 и Лиге 2 пройдут за закрытыми дверями.