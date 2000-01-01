11.02 18:47 MIGnews.com

Израильский дзюдоист сфотографировался с чемпионом из Ирана

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В понедельник, 10 февраля, израильский дзюдоист Саги Муки опубликовал в Instagram совместную фотографию с бывшим чемпионом Ирана Саидом Моллеи. Иранский спорстмен получил политическое убежище в Германии после чемпионата мира в Токио прошлым летом. Тогда правительство Ирана заставило его сняться с соревнований, чтобы не бороться с израильтянином.Муки и Моллаи встретились с парижском турнире Большого шлема. "Друзья навеки!", - подписал фотографию Муки в Instagram. "Отмечайте израильтян и иранцев за мир!", - призвал он своих подписчиков. В течение дня фотография собрала более 10 000 лайков."Я встретил его на Большом шлеме в Париже. Два чемпиона мира, но помимо этого два хороших друга…"На позитивно отреагировало руководство Большого шлема Парижа, Европейского союза дзюдо, которая ответила в Instagram хэштегом "#judomorethansport". Выступая во вторник на 12-м канале, Муки сказал, что конфликт Моллеи с иранским правительством, заставило его еще больше ценить Израиль и израильтян."Я надеюсь, что он приедет в Израиль. Я знаю, что он действительно любит Израиль и израильтян. И он действительно ценил то, как наши люди встретили его с распростертыми объятиями", - сказал Муки.Моллеэй получил статус беженца в Германии после того, как открыто бросил вызов его правительству. В прошлом году он сказал представителям Международной федерации дзюдо, что боится возвращаться домой.На этой неделе Моллаи выступал в Париже под флагом Монголии.