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Антидопинговые агентства: отстраните всех спортсменов России | Фото: Thinkstock11.01 09:16   MIGnews.com

Антидопинговые агентства: отстраните всех спортсменов России

Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран по итогам встречи в Дублине потребовали отстранить всех российских спортсменов от участия в соревнованиях. Такое требование было выдвинуто после изучения второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, передает НСН.

“Мы требуем отстранить всех российских спортсменов от соревнований. Это наказание должно действовать до тех пор, пока в России не появится система по борьбе с допингом, которая бы соответствовала кодексу WADA.

Допущены могут быть лишь те спортсмены, которые пройдут специальную проверку. Выступать они должны не под флагом России”, — приводит слова главы Немецкого антидопингового агентства Андреа Гоцманн langrenn.

Требование было подписано антидопинговыми организациями Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Ирландии, Японии, Хорватии, Голландии, Норвегии, Польши, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, ЮАР, Германии, США и Австрии.
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