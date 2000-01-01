10.08 07:34 MIGnews.com

Израильский футбол бьет рекорды

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Израильские футболисты показывают в этом сезоне результаты, которые удивляют даже самых искушенных болельщиков. Есть большая вероятность, что все израильские клубы закончат выступление в Европе уже на стадии третьего предварительного круга.Чемпион Израиля, Ха-Поэль Беер Шева, уже вылетела из Лиги Чемпионов, а сейчас в шаге от вылета и из Лиги Европы. В первом матче им с огромным трудом удалось свести вничью 2:2 домашнюю игру против Апоэль Никосия. К середине первого тайма южане проигрывали 0:2, а болельщики в основном интересовались, что им делать, если будет сирена о возможном ракетном обстреле Негева. Израильтяне все же смогли отыграться, но им вряд ли хватит такого результата перед выездным матчем.Ха-Поэль Хайфе не повезло с жеребьевкой. Поиграть на равных с Аталантой им удалось в течении первых 15 минут, а дальше разница в силах стала куда заметней. Результат: Хайфа проиграла 1:4.Немного лучше обстоит дело у Маккаби Тель-Авив. В первом матче они на выезде сыграли 0:0 с армянским Пюником и имеют все шансы на выход в следующий круг. Но ничья против команды уровня дворового чемпионата или Маккаби и вообще израильский футбол как раз этого уровня?