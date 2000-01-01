10.05 07:47 MIGnews.com

Ха-Поэль Хайфа - обладатель Кубка Израиля по футболу

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Вопреки всем прогнозам, хайфский клуб обыграл в финале столичный Бейтар и стал обладателем заветного трофея. Игра была равной и только в дополнительное время Ха-Поэль вырвал победу со счетом 3:1.Обе команды проводят прекрасный сезон, борятся за медали национального чемпионата и будут представлять Израиль на европейских аренах в следующем сезоне. Успех хайфского клуба неожиданен вдвойне. Многие годы Ха-Поэль был в тени более именитого хайфского клуба -Маккаби, в основном боролся за выживание в Высшей лиге.В этом сезоне все изменилось. Команда показывает характер, многие поединки им удалось выиграть в последние минуты матча. Финал Кубка Израиля не стал исключением. Большая заслуга в этом тренера, Нира Клингера, бывшего капитана сборной Израиля, а ныне, одного из основных кандидатов на пост главного тренера национальной сборной.