Борьба на всех фронтах

На этой неделе состоялся очередной тур стадии плей-офф чемпионата Израиля по футболу. Команды решают разные задачи, но борьба идет нешуточная.
В нижней части таблицы ситуация меняется каждую неделю, никто не хочет покидать Высшую лигу. Единственная команда, которая, похоже, смирилась со своей участью - это Ха-Поэль Кфар-Саба. Футболисты не только забыли, как выигрывать, но и как вообще забивать. Очередное поражение 0:1 Бней-Йегуде и "зеленые" на последнем месте.
За второе вылетающее место идет тяжелая борьба между Ашкелоном и Ха-Поэлем из Тель-Авива. Оба клуба оказались в этом сезоне в тяжелом финансовом положении и вынуждены были собирать состав по сусекам. Но молодые ребята не готовы ударить в грязь лицом и делают все, чтобы проявить себя в оставшихся турах. Ашкелон победил Раанану 2:0 и вежливо пропустил на предпоследнее место Ха-Поэль, который сыграл в грандиозную ничью 3:3 с одноклубниками из Хайфы. Также Ашдод на последней минуте ушел от поражения в матче с Ха-Поэлем из Кирьят Шмона.
Не менее интересная борьба развернулась в верхней части таблицы. Ха-Поэль Беер-Шева победила Маккаби из Петах-Тиквы 2:1 и продолжает лидировать в чемпионате. Маккаби Тель-Авив легко справилась с одноклубниками из Хайфы 3:0 и продолжает борьбу за золото.
Остальные команды мечтают о бронзе и проходном месте в Европу. На этой неделе выяснилось, что в финале Кубка Израиля встретятся Маккаби Тель-Авив и Бней-Йегуда. В случае если Маккаби победит, даже четвертое место в Лиге даст возможность сыграть в следующем году в Лиге Европы. Еще совсем недавно Маккаби Петах-Тиква уверенно занимала третью позицию, но три поражения подряд дало возможность их соперникам вплотную приблизиться к ним. В первую очередь это касается столичного Бейтара, который показывает отличную игру в последних турах и на этой неделе не оставил шансов Сахнину 3:0.