10.04 09:09 MIGnews.com

Борьба на всех фронтах

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На этой неделе состоялся очередной тур стадии плей-офф чемпионата Израиля по футболу. Команды решают разные задачи, но борьба идет нешуточная.В нижней части таблицы ситуация меняется каждую неделю, никто не хочет покидать Высшую лигу. Единственная команда, которая, похоже, смирилась со своей участью - это Ха-Поэль Кфар-Саба. Футболисты не только забыли, как выигрывать, но и как вообще забивать. Очередное поражение 0:1 Бней-Йегуде и "зеленые" на последнем месте.За второе вылетающее место идет тяжелая борьба между Ашкелоном и Ха-Поэлем из Тель-Авива. Оба клуба оказались в этом сезоне в тяжелом финансовом положении и вынуждены были собирать состав по сусекам. Но молодые ребята не готовы ударить в грязь лицом и делают все, чтобы проявить себя в оставшихся турах. Ашкелон победил Раанану 2:0 и вежливо пропустил на предпоследнее место Ха-Поэль, который сыграл в грандиозную ничью 3:3 с одноклубниками из Хайфы. Также Ашдод на последней минуте ушел от поражения в матче с Ха-Поэлем из Кирьят Шмона.Не менее интересная борьба развернулась в верхней части таблицы. Ха-Поэль Беер-Шева победила Маккаби из Петах-Тиквы 2:1 и продолжает лидировать в чемпионате. Маккаби Тель-Авив легко справилась с одноклубниками из Хайфы 3:0 и продолжает борьбу за золото.Остальные команды мечтают о бронзе и проходном месте в Европу. На этой неделе выяснилось, что в финале Кубка Израиля встретятся Маккаби Тель-Авив и Бней-Йегуда. В случае если Маккаби победит, даже четвертое место в Лиге даст возможность сыграть в следующем году в Лиге Европы. Еще совсем недавно Маккаби Петах-Тиква уверенно занимала третью позицию, но три поражения подряд дало возможность их соперникам вплотную приблизиться к ним. В первую очередь это касается столичного Бейтара, который показывает отличную игру в последних турах и на этой неделе не оставил шансов Сахнину 3:0.