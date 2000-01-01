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Падение титанов | Фото: Thinkstock10.04 14:30   MIGnews.com

Падение титанов

Интересные вещи происходят в израильском баскетболе. Борьба идет практически в каждом матче, силы соперников примерно равны. При этом не то, что более слабые команды усилились, а как раз наоборот. Основные претенденты на медали играют из рук вон плохо, легко скатившись до уровня остальных. Прогнозировать результаты невозможно, неожиданные громкие победы над лидерами чередуются у всех с разгромными поражениями против аутсайдеров.

Две самые сильные команды Израиля: Маккаби Тель-Авив и Ха-Поэль Иерусалим по разному закончили выступления в Европе и казалось бы могли сосредоточиться на внутреннем чемпионате, оставив соперникам бороться за бронзу. Однако, проблемы, которые выявились у них по ходу европейского сезона, никуда не делись и это сказывается на результатах.

Столичная команда потерпела уже четвертое поражение подряд, Маккаби - шестое, впервые в истории клуба. Моральное состояние внутри команд соответствующее, руководство обеих команд взвешивает возможность замены тренера. В Маккаби это будет четвертая в этом году. Никто сегодня не готов сказать, кто будет чемпионом, Ха-Поэль может вообще не попасть в стадию плей-офф.

Эйлат и особенно Холон показывают сегодня более осмысленную игру, но все может изменится. Титаны еще не сказали свое последнее слово.
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