10.03 19:56 MIGnews.com

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы пройдет без болельщиков

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Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между немецким "Вольфсбургом" и донецким "Шахтером", запланированный на 12 марта, будет проведен без болельщиков из-за эпидемии коронавируса.Такое решение было согласовано между городскими властями и немецким футбольным клубом"Первый матч против "Шахтера" пройдет без зрителей. Деньги за билеты будут возвращены", – сообщает пресс-служба немецкого клуба."Нам жаль принимать такое решение, но здоровье – наш высший приоритет. Мы должны действовать в интересах всех", – сказал директор "Вольфсбурга" Тим Шумахер."Нам надо было взвесить все "за" и "против", и мы приняли решение, учитывая потенциальные последствия для тех, кто посетил бы матч. Спасибо болельщикам, которые отнесутся к этому с пониманием. Благодарны клубу за то, что он взял на себя эту ответственность", – сообщила глава департамента здоровья и спорта Вольфсбурга Моника Мюллер.