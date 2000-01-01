10.03 07:25 MIGnews.com

Повезло с Армани

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Маккаби Тель-Авив обыграл со счетом 92:82 итальянский Армани в очередном туре баскетбольной Евролиги.Оказывается в этом сезоне есть команда, которая играет хуже Маккаби. Миланцы занимают последнее место в группе и на матч в Израиль прилетели без половины состава и без тренера, который лежит дома с гриппом.У израильтян два основных игрока также травмированы, но тренер все же решил не грипповать и пришел. В первой половине "битвы аутсайдеров" хозяева поля были сильнее и уже имели преимущество в 20 очков. Но, как уже мы привыкли, в третьей четверти все растеряли и очнулись, когда итальянцы отставали только на 6 очков. Обычно, в этом сезоне, Маккаби такие матчи проигрывал, но Армани - это совсем другое дело. Израильтянам удалось дожать полумертвого соперника и почувствовать, давно забытый, вкус победы.