10.02 09:44 MIGnews.com

Удалось не проиграть

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Маккаби Тель-Авив победила Басконию 85:84 в очередном туре баскетбольной Евролиги. Точнее Баскония проиграла, а Маккаби проиграть не удалось.Испанцы присутствовали на паркете, но играть отказывались. Первые три четверти игра шла "в одни ворота". И это несмотря на то, что Маккаби ничего нового не продемонстрировала. Неплохие атакующие возможности отдельных баскетболистов и немыслимые провалы в обороне. Но благодаря действиям испанцев, израильский клуб к последней четверти имел перевес в 15 очков. А дальше оба клуба решили, что Маккаби в этом сезоне побеждать вредно. Испанцы решили все-таки побегать, а Маккаби помогали им во всем, кроме как забрасывать мячи в свою корзину.Немного не удалось: или времени не хватило, или гордые испанцы отказались от подарка. В общем, Маккаби сенсационно победила с разницей в одно очко, показав очередную жуткую игру. Но "пока на этом свете есть Басконь", можно радоваться.