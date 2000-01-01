10.01 08:35 MIGnews.com

Роналду стал футболистом года по версии ФИФА

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Полузащитник сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2016 года по версии Международной федерации футбола, передает Интерфакс.Сообщается, что награда была вручена спортсмену в ходе церемонии, состоявшейся в понедельник в Цюрихе.Также на премию выдвигались форвард сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси и нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн.Напомним, что в декабре прошлого года 31-летний Роналду в четвертый раз стал обладателем "Золотого мяча". Кроме того, в июле 2016 года в составе своей национальной команды он стал чемпионом Европы.Добавим, что лучшей футболисткой 2016 года по версии ФИФА стала американка Карли Ллойд, обошедшая соперниц немку Мелани Берингер и бразильянку Марту.