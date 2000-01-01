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11.01 03:19   MIGnews.com

На чемпионате мира в 2026 году сыграют 48 команд

В ФИФА единогласно проголосовали за то, чтобы, начиная с чемпионата мира 2026 года, на мировых форумах в финальной части участвовало 48 команд, сообщает пресс-служба организации.

Все 33 делегата проголосовали за эту идею.

Таким образом, на чемпионате мира будет не 8 групп по 4 команды, а 16 групп по 3 команды.

В плей-офф пройдут по 2 лучших команды из каждой группы.

Таким образом, количество матчей увеличится с 64-х, до 80-ти, что принесет дополнительную прибыль для ФИФА.

Для победы нужно будет сыграть те же 7 матчей, а турнир будет длиться 32 дня.
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