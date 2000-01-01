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Чистые спортсмены РФ будут выступать под нейтральным флагом 09.12 19:00   MIGnews.com

Чистые спортсмены РФ будут выступать под нейтральным флагом

Исполком WADA разрешил "чистым" отечественным спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом сообщили в РУСАДА, пишет пресс-служба.

Таким образом, официально сборной России не будет на ближайшей Олимпиаде, а также других крупных соревнованиях, в том числе чемпионаты мира по разным видам спорта.

Россия подаст апелляцию по решению WADA, сообщила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Между тем решение WADA в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) вступит в силу через 21 день, либо после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS).


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