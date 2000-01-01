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Израильтянка стала чемпионкой Европы 09.08 16:06   MIGnews.com

Израильтянка стала чемпионкой Европы

Лона Чамтай победила в беге на 10000 метров и принесла сборной Израиля первое золото на Чемпионате Европы по легкой атлетике.

Лона родилась в Кении и приехала в Израиль в 2008 году в поисках работы. В 2014 году вышла замуж за израильтянина, который стал ее тренером.

Профессионально стала заниматься бегом только два года назад и все это время обивала пороги разных министерств, чтобы иметь возможность представлять Израиль на международной арене.


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