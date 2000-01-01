09.08 16:06 MIGnews.com

Израильтянка стала чемпионкой Европы

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Лона Чамтай победила в беге на 10000 метров и принесла сборной Израиля первое золото на Чемпионате Европы по легкой атлетике.Лона родилась в Кении и приехала в Израиль в 2008 году в поисках работы. В 2014 году вышла замуж за израильтянина, который стал ее тренером.Профессионально стала заниматься бегом только два года назад и все это время обивала пороги разных министерств, чтобы иметь возможность представлять Израиль на международной арене.