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LA Galaxy расторг контракт с футболистом из-за жены-расистки | Фото: instagram.com/aleksandarkatai09.06 18:24   MIGnews.com

LA Galaxy расторг контракт с футболистом из-за жены-расистки

Американский футбольный клуб "Лос-Анджелес Гэлакси" разорвал контракт с полузащитником Александром Катаи из-за публикации его жены в социальной сети по поводу массовых протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Теа Катаи опубликовала в Instagram несколько картинок с провокационными подписями и с призывом "убивать демонстрантов".

В частности, на одном из фото была изображена темнокожая женщина, выносящая из спортивного магазина обувь. Подпись к картинке гласила: Black Nikes Matter ("Черные кроссовки Nike важны"). На другом изображении были протестующие с подписью на сербохорватском языке – Ma pobij govna bre "Убейте этих кусков де**ма").



После того, как разгорелся скандал, девушка удалила Stories и закрыла профиль, однако ее публикации уже успели разойтись по всем соцсетям. Болельщики потребовали немедленного увольнения футболиста из клуба. Несколько фанатов даже приехали к памятнику Дэвиду Бекхэму возле стадиона футбольного клуба с плакатами, на котором была нарисована перечеркнутая семерка (номер игрока) и написано: "В нашем клубе нет места расистам".



Катаи пытался сгладить ситуацию и оправдался тем, что эту ошибку "допустила его семья, поэтому он не несет ответственности". Однако руководство футбольного клуба решило принять жесткие меры.

Сперва "Гэлакси" выпустил заявление, в котором назвал публикации Теи "расистскими и жестокими". В пятницу, 5 июня, на официальном сайте появилась лаконичная новость: "Лос-Анджелес Гэлакси" и Александар Катаи расторгли контракт по обоюдному согласию".


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