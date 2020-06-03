09.06 18:24 MIGnews.com

LA Galaxy расторг контракт с футболистом из-за жены-расистки

When your wife ruins your career... Aleksander Katai wife “kill the shits” pic.twitter.com/JRIoR6Q8w3 — 𝕸𝖔𝖙𝖔𝖗𝖏𝖔𝖍𝖓 (@MotorJohn121) June 3, 2020

Wednesday: Aleksandar Katai’s wife Tea Katai calls the Los Angeles protestors “Disgusting cattle,” saying, “Kill the s**ts.”



Thursday: LA Galaxy fans protest outside the stadium demanding Katai’s release.



Friday: LA Galaxy release the Serbian winger from his contract. pic.twitter.com/iFPhneLLr6 — Zach Lowy (@ZachLowy) June 5, 2020

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Американский футбольный клуб "Лос-Анджелес Гэлакси" разорвал контракт с полузащитником Александром Катаи из-за публикации его жены в социальной сети по поводу массовых протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.Теа Катаи опубликовала в Instagram несколько картинок с провокационными подписями и с призывом "убивать демонстрантов".В частности, на одном из фото была изображена темнокожая женщина, выносящая из спортивного магазина обувь. Подпись к картинке гласила: Black Nikes Matter ("Черные кроссовки Nike важны"). На другом изображении были протестующие с подписью на сербохорватском языке – Ma pobij govna bre "Убейте этих кусков де**ма").После того, как разгорелся скандал, девушка удалила Stories и закрыла профиль, однако ее публикации уже успели разойтись по всем соцсетям. Болельщики потребовали немедленного увольнения футболиста из клуба. Несколько фанатов даже приехали к памятнику Дэвиду Бекхэму возле стадиона футбольного клуба с плакатами, на котором была нарисована перечеркнутая семерка (номер игрока) и написано: "В нашем клубе нет места расистам".Катаи пытался сгладить ситуацию и оправдался тем, что эту ошибку "допустила его семья, поэтому он не несет ответственности". Однако руководство футбольного клуба решило принять жесткие меры.Сперва "Гэлакси" выпустил заявление, в котором назвал публикации Теи "расистскими и жестокими". В пятницу, 5 июня, на официальном сайте появилась лаконичная новость: "Лос-Анджелес Гэлакси" и Александар Катаи расторгли контракт по обоюдному согласию".