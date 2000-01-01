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flickr 10.02 06:26   MIGnews.com

Иранцы обиделись на организаторов Олимпиады

Представители Ирана обиделись на организаторов Олимпиады в Пхенчхане после того, как не получили в подарок смартфоны Samsung Galaxy Note 8, пишет Business Insider.

Такой смартфон был предложен всем олимпийцам, кроме спортсменов из КНДР и Ирана, из-за наложенных на них международных санкций.

В Тегеране назвали этот шаг "неэтичным" и вызвали южнокорейского посла. Кроме того, они пригрозили серьезными последствиями для торговых отношений между Ираном и компанией Samsung.

Так, по данным местных СМИ, министр иностранных дел страны Джавад Зариф заявил, что если Южная Корея не извинится и не отменит свое решение, Иран полностью откажется от любой продукции Samsung.

В итоге Международный олимпийский комитет решил предоставить смартфоны всем олимпийцам, в том числе иранцам и представителям КНДР, передает РИА Новости.
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