09.11 01:06 MIGnews.com

Криштиану Роналду выиграл суд по делу об изнасиловании

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Криштиану Роналду выиграл судебный процесс против женщины, которая обвиняла его в изнасиловании в Лас-Вегасе в 2009 году. Кэтрин Майорга, бывшая учительница и модель, обвинила футболиста в сексуальном насилии. В 2010 году с ней было подписано соглашение о конфиденциальности и выплатах в 375 000 долларов США.Девушка рассказала, что встретила португальского футболиста в ночном клубе в 2009 году в Лас-Вегасе и пошла с ним и другими людьми в его номер в Palms Hotel and Casino, где он якобы изнасиловал ее в спальне. Роналду, играющий за "Ювентус", утверждает, что интимная связь была по обоюдному согласию.Криштиану Роналду не будет предъявлено уголовное обвинение по обвинению в сексуальном насилии. Адвокат утверждает, что 25-летняя Майорга в детстве имела проблемы с обучаемостью.