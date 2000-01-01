09.06 00:33 MIGnews.com

"Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим клубом в мире

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Впервые за 5 лет самым дорогим футбольным клубом в мире признан "Манчестер Юнайтед", обойдя по стоимости испанский "Реал Мадрид".На сегодняшний день, стоимость "Манчестер Юнайтед" оценивается, согласно рейтингу Forbes, в 3,689 млрд долларов.Второе место рейтинга самых дорогих футбольных клубов мира заняла "Барселона", которая оценивается в 3,635 млрд долларов.Отметим, что бывший лидер рейтинга, не уступавший своих позиций на протяжении 4 лет, "Реал", опустился на третье место списка. На сегодняшний день стоимость футбольного клуба оценивается в 3,58 млрд долларов.В пятерку самых дорогих клубов также вошли мюнхенская "Бавария" и "Манчестер Сити".