09.04 00:39 MIGnews.com

Во Франции футболиста-любителя дисквалифицировали на 30 лет

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Во Франции футболиста одного из местных любительских клубов дисквалифицировали на 30 лет, после того как у него произошел конфликт с арбитром, пишут французские СМИ.Имени футболиста при этом не называют. Известно лишь то, что он выступал за клуб "Вениссье", а конфликт с судьей у него произошел во время чемпионата страны. В шестом дивизионе "Вениссье" встречался на поле с клубом "Беллерош". В самом финале игры футболист разозлился из-за ошибочного, по его мнению, решения судьи и ударил того по лицу.Клуб, за который выступал футболист, также наказали. Его понизили в классе и сняли с чемпионата.