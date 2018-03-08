МПК запретил паралимпийцам РФ флаг и гимн в Пхенчхане
В пятницу, 9 марта, в Пхенчхане начинается зимняя Паралимпиада и паралимпийцам РФ запрещено нести родной триколор под гимн, так решил Международный паралимпийский комитетом, хотя доказательств нарушения допинговых правил на сегодня нет.
За пару дней до церемонии открытия МПК завершил перепроверку допинг-проб мочи, взятых во время Паралимпиады 2010 года в Ванкувере, но подозрительных результатов повторный анализ не показал.
Непосредственно из-за отстранения национального паралимпийского комитета сборная РФ в очередной раз подвергается унизительным репрессиям, и страдают чистые спортсмены, ведь идет информационная война против российской стороны - в ней используются любые средства, пишет Спутник.
Условия для паралимпийской сборной даже жестче: если первых называли олимпийскими атлетами из России, то на Паралимпиаде их нарекли "нейтральными паралимпийскими атлетами" без упоминания названия страны, а сборной РФ даже нет в списке участников МПК.