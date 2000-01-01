08.02 09:45 MIGnews.com

Баскетбольный бог любит Маккаби

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Сумасшедшим выдался матч в Стамбуле. Израильский клуб показал невероятную силу духа, жажду побеждать, независимо от ситуации. Команду в этом сезоне проходит проверку на прочность.Весь основной состав команды травмирован, также, как и практически весь второй состав. На паркет выходят баскетболисты, которые должны были по идеи просто давать отдохнуть другим. Несмотря на это, Маккаби в каждом поединке дает бой лучшим командам Европы и продолжает побеждать.И в поединке в Стамбуле борьба продолжалась от первой и до последней секунды. Команда Обрадовича сейчас на подъеме, а у себя дома практически никогда не проигрывает. По ходу игры ни одной из команд не удавалось убежать больше, чем на 8 очков.Кульминацией стала последняя минута поединка. Гостям удалось в последней четверти немного вырваться вперед, но Фенербахче удалось за несколько секунд до конца встречи вырваться вперед на одно очко.Последняя атака, мяч у Маккаби и Хантер за 2 секунды до конца добывает победу израильскому клубу.