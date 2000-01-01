08.01 20:43 MIGnews.com

Контра в Маккаби

Поделиться

Все по теме

Комментарии

По сообщениям в румынской прессе, Маккаби Тель-Авив нашла замену Арвеладзе.Несколько спортивных сайтов в Румынии опубликовали информацию, что Космин Контра будет новым главным тренером израильского футбольного клуба на ближайшие полтора года.Космин Контра более 70 раз выступал за сборную Румынии, некоторое время числился в составе Милана и мадридского Атлетико, но играл редко. После завершения спортивной карьеры тренировал в Румынии, Испании и даже в Китае, но нигде долго не задерживался и больших успехов на его счету нет. Зато его связывают близкие отношения со спортивным директором Маккаби Кройфом и это немаловажный факт, чтобы получить пост тренера.