Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Контра в Маккаби | Фото: Thinkstock08.01 20:43   MIGnews.com

Контра в Маккаби

По сообщениям в румынской прессе, Маккаби Тель-Авив нашла замену Арвеладзе.

Несколько спортивных сайтов в Румынии опубликовали информацию, что Космин Контра будет новым главным тренером израильского футбольного клуба на ближайшие полтора года.

Космин Контра более 70 раз выступал за сборную Румынии, некоторое время числился в составе Милана и мадридского Атлетико, но играл редко. После завершения спортивной карьеры тренировал в Румынии, Испании и даже в Китае, но нигде долго не задерживался и больших успехов на его счету нет. Зато его связывают близкие отношения со спортивным директором Маккаби Кройфом и это немаловажный факт, чтобы получить пост тренера.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:49
Умер бывший президент Ирана
21:19
Во Франции - еще один кандидат на президентское кресло
20:56
Всех сторонников ISIS привлекут к ответственности
19:55
Лидеры Сионистского лагеря. Реакция на теракт в Иерусалиме
19:17
Кабинет безопасности созвал заседание вслед за терактом
19:12
Из-за кибератак Трамп может "принять меры" в отношении РФ
18:58
ООН осуждает теракт в Иерусалиме
18:29
Иракский спецназ значительно продвинулся в Мосуле
18:10
64 процента американцев ждут Третью мировую
17:49
Нетаниягу: "Иерусалимский террорист был сторонником ISIS"
17:27
ХАМАС назвал теракт в Иерусалиме "героическим"
17:17
Как несколько десятков солдат не остановили террориста
16:28
Мэр Иерусалима: "Террористы дорого заплатят!"
16:05
Теракт в Иерусалиме провел житель города
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus