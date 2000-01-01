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В Британии призвали отстранить Россию от Олимпиады 2018 года 09.01 15:47   MIGnews.com

В Британии призвали отстранить Россию от Олимпиады 2018 года

Глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти считает, что российскую сборную нужно отстранить от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

“Я думаю, что они (российские спортсмены) должны быть отстранены от Игр-2018. Я думаю, что они должны были быть отстранены от Олимпиады еще летом. IPC поступил правильно — они отстранили Россию, а МОК сделал полную гадость. Слишком много политики в этом вопросе, это стало проблемой. Просто невероятно, что было сделано (в России). Это невероятней, чем роман о Джеймсе Бонде, и это унижает весь спорт”, — цитирует Кенворти BBC (перевод Р-”Спорт» ”.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в своем новогоднем обращении анонсировал новые санкции в отношении России. Функционер сообщил о мерах, которые будут приняты по результатам ”шокирующего” доклада о допинге в РФ.

В МОК подготовят две специально созданные комиссии, которые предоставят право высказаться всем сторонам. ”После этого МОК примет соответствующие меры и введет санкции”, — пообещал Бах.

Первая часть доклада WADA была опубликована 18 июля. В ней несколько десятков российских спортсменов, в том числе паралимпийцев, были обвинены в мошенничестве. В результате олимпийские сборные России по легкой и тяжелой атлетике были отстранены от Игр-2016 в Рио, а паралимпийская сборная России пропустила состязания в полном составе.

Вторую часть Макларен обнародовал 9 декабря. Независимое расследование WADA показало, что с употреблением допинга или сокрытием положительных проб связаны более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта. Согласно документу, признаки подмены проб найдены у 12 российских спортсменов, завоевавших медали на Играх в Сочи.
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