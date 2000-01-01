07.04 21:09 MIGnews.com

Президент футбольного клуба выгнал из команды 19 игроков

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Президент футбольного клуба "Спортинг" (Португалия) Бруно де Карвалью отстранил 19 футболистов команды за несогласие с критикой в их адрес после поражения в матче с мадридским "Атлетико"."Спортинг" проиграл в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.Об этом сообщает издание Marca.Отмечается, что после матча в Мадриде Карвалью в Facebook раскритиковал футболистов. После этого игроки через социальные сети выразили недовольство публичными заявлениями президента клуба.Спортсмены отметили, что надеялись на поддержку руководства в этот трудный момент. Футболисты подчеркнули, что "все вопросы нужно решать внутри команды, а не винить игроков публично".После этого Карвалью объявил, что 19 футболистов, выразивших протест, будут отстранены и понесут дисциплинарное наказание.