Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Сирия отправит на Олимпиаду в Токио 11-летнюю спортсменку | Фото:07.03 23:29   MIGnews.com

Сирия отправит на Олимпиаду в Токио 11-летнюю спортсменку

Сирийская спортсменка Хенд Заза станет самой молодой участницей Олимпийских игр-2020 в Токио, сообщает CNN. Девушка, выступающая в настольном теннисе, квалифицировалась на Олимпийские игры в возрасте 11 лет.

Спортсменка из Сирии, родившаяся в 2009 году, занимает 155-е место в мировом рейтинге в своем виде спорта.

Отмечается, что самым молодым медалистом в истории Олимпийских игр считается греческий гимнаст Димитриос Лундрас. Он занял 3 место в командных соревнованиях в 1896 году, первых ОИ в современной истории, в возрасте 10 лет и 218 дней.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:42
Издатель не станет печатать мемуары Вуди Аллена
22:32
Израиль: уже 25 зараженных коронавирусом - обновлено
22:02
Количество зараженных COVID-19 в Британии перевалило за 200
21:44
Коронавирус в Израиле: уже 23 зараженных
21:40
Штат Нью-Йорк ввел режим ЧС: что происходит
21:19
Яалон: Биби, у тебя есть выбор: отставка или оппозиция
20:58
Коронавирус в Италии: 36 жертв, вызваны медики-пенсионеры
20:40
Коронавирус в Израиле: число зараженных достигло 22
20:37
Еще одна авиакомпания отменяет рейсы в Израиль
20:19
Ганц: у Биби нет монополии на Тиби
20:15
Коронавирус добрался до Мальдив: популярный курорт закрыт
19:57
Нетаниягу: на борьбу с коронавирусом мобилизуют подростков
19:54
Нетаниягу отказался выполнить условие Бен-Гвира
19:35
Ход Ха Шарон: хотел убить семью, но не знает, зачем  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus