07.03 23:29 MIGnews.com

Сирия отправит на Олимпиаду в Токио 11-летнюю спортсменку

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Сирийская спортсменка Хенд Заза станет самой молодой участницей Олимпийских игр-2020 в Токио, сообщает CNN. Девушка, выступающая в настольном теннисе, квалифицировалась на Олимпийские игры в возрасте 11 лет.Спортсменка из Сирии, родившаяся в 2009 году, занимает 155-е место в мировом рейтинге в своем виде спорта.Отмечается, что самым молодым медалистом в истории Олимпийских игр считается греческий гимнаст Димитриос Лундрас. Он занял 3 место в командных соревнованиях в 1896 году, первых ОИ в современной истории, в возрасте 10 лет и 218 дней.