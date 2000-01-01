08.03 01:50 MIGnews.com
Легендарный футболист Рональдиньо арестован в Парагвае
Легендарный футболист Роналдиньо арестован в Парагвае из-за поддельного паспорта, сообщает Reuters. Он и его брат предъявили фальшивые документы в аэропорту Асунсьона.
4 марта в номере Роналдиньо, где он останавливался, полиция провела обыска, обнаружив серию поддельных паспортов на имя самого футболиста и его брата Роберто.
В субботу, 7 марта, братья должны встретиться с судьей, который решит, останутся ли бразильцы под арестом на время проведения расследования.
Сообщается, что у Рональдиньо нет ограничений в передвижении, но бывший полузащитник сброной Бразилии решил остаться в Парагвае для выяснения обстоятельств дела.
В 2018 году Роналдиньо лишили загранпаспорта за неуплату налогов.
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