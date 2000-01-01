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Легендарный футболист Рональдиньо арестован в Парагвае | Фото:08.03 01:50   MIGnews.com

Легендарный футболист Рональдиньо арестован в Парагвае

Легендарный футболист Роналдиньо арестован в Парагвае из-за поддельного паспорта, сообщает Reuters. Он и его брат предъявили фальшивые документы в аэропорту Асунсьона.

4 марта в номере Роналдиньо, где он останавливался, полиция провела обыска, обнаружив серию поддельных паспортов на имя самого футболиста и его брата Роберто.

В субботу, 7 марта, братья должны встретиться с судьей, который решит, останутся ли бразильцы под арестом на время проведения расследования.

Сообщается, что у Рональдиньо нет ограничений в передвижении, но бывший полузащитник сброной Бразилии решил остаться в Парагвае для выяснения обстоятельств дела.

В 2018 году Роналдиньо лишили загранпаспорта за неуплату налогов.


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