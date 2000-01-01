07.03 15:59 MIGnews.com

WADA назвало цену расследования ситуации с допингом в РФ

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Затраты Всемирного антидопингового агентства (WADA) на расследование ситуации с допингом в России составили почти 4 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте организации."В общей сложности расследование бывшего главы WADA Ричарда Паунда и расследование канадского юриста Ричарда Макларена стоили WADA 3,7 миллиона долларов", – отмечается на сайте WADA. При этом годовой бюджет организации, как уточняется, составляет 30 миллионов долларов.24 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал письмо генсека организации Кристофа де Кеппера главам национальных олимпийских комитетов. В нем говорится, что WADA признало недостаточный объем доказательств по многим случаям, упомянутым в докладе Макларена.При этом в организации объяснили отсутствие свидетельств тем, что многие пробы нельзя повторно проверить.Доклад Макларена состоит из двух частей. В нем говорилось о существовании в России государственной системы поддержки допинга, подмене проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, а также о применении запрещенных препаратов рядом отечественных атлетов.На основании первой части доклада многие российские спортсмены пропустили Олимпийские игры 2016 года. Паралимпийская сборная была отстранена от Игр-2016 в полном составе.