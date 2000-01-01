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Кургин, Джонс и Мейвейзер развивают бокс в России | Фото:07.02 11:40   MIGnews.com

Кургин, Джонс и Мейвейзер развивают бокс в России

В конце сентября легендарный Рой Джонс и благотворительный фонд «+7», который возглавляет Тимофей Кургин, запустили проект «Путь к абсолютной победе». Его целью был отбор самых перспективных российских боксеров в Красноярске, Иркутске и Москве. К участию допускались ребята в возрасте от 10 до 17 лет.

Поддержка молодых спортсменов — одно из главных направлений в работе благотворительного фонда и лично Тимофея Геннадьевича. Также организация помогает бойцам ММА (Никите Крылову, Максиму Буторину, Валерию Мясникову и другим), спонсирует проведение международного турнира по боевому самбо «Кубок Байкала», оказывает финансовую поддержку детской хоккейной команде «Олимпия».

Фонд развития регионов России «+7» является постоянным спонсором баскетбольного клуба «Иркут» и волейбольного клуба «Динамо». Совместно с проектом «Спартак-регионы» занимаемся поиском талантливых футболистов и развитием детского футбола в Сибири.

Кургин сам занимался боксом и прекрасно понимает, насколько важно будущим чемпионам иметь шансы проявить себя. Так что проект «Путь к абсолютной победе» стал отличной возможностью для детей и подростков продемонстрировать свое мастерство кумиру.

На этапы в Иркутске, Красноярске и Москве пришло более 500 заявок. В каждом городе на тренировку с Роем Джонсом были приглашены 100 самых способных ребят, 30 из которых попали в команду легендарного профессионала. Финальный этап проекта состоялся в московской «Академии бокса», которая при содействии основателя фонда была открыта в 2011 году. Победители проекта получили в подарок профессиональную атрибутику и уже в марте отправятся на тренировочные сборы с Роем Джонсом. Вполне возможно, что для кого-то из ребят это станет первым шагом на пути в большой спорт.

«Путь к абсолютной победе» — далеко не первый проект, который позволил молодым российским единоборцам пообщаться со звездами бокса. Еще в 2015 году Тимофей Кургин, компания «Ростех» и «Академия бокса» организовали открытую тренировку Флойда Мейвезера, в которой приняли участие 900 человек — мировой рекорд! При этом разовым занятием дело не ограничилось: благодаря совместному проекту Кургина и Мейвезера The Money Team Russia в Жуковке открылся новый комплекс Boxing Academy TMT, появилась «Академия бокса» в Новосибирске, а в планах на ближайшее будущее — создание сети подобных залов по всей стране.

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