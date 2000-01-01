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Развозову удалось предотвратить удар по бюджету спорта 07.02 12:05   MIGnews.com

Развозову удалось предотвратить удар по бюджету спорта

Депутату Кнессета Константину Развозову ("Еш атид") удалось добиться победы в борьбе за финансирование израильского спорта. Вчера (6 февраля) в ходе заседания комиссии по реформам в Кнессете Развозов убедил её членов, а так же министров правительства вернуть деньги израильскому спорту, которых его намеревались лишить в связи с изменениями законодательства в сфере игорного бизнеса, которые продвигает министерство финансов.

Немалая часть финансирования израильского спорта напрямую зависит от доходов игорного бизнеса, поэтому в январе было принято решение о выделении временного сокращенного бюджета спорта на 2017 год размером в 408 миллионов шекелей ( это на 25% ниже бюджета предыдущего года). Это могло нанести непоправимый урон в частности молодежному и детскому спорту, а так же развитию спорта на периферии и увеличило бы затраты родителей, чьи дети занимаются в спортивных секциях. Теперь же комиссия приняла решение о финансовой компенсации израильского спорта, который составит не менее 580 миллионов шекелей

Таким образом, государство впервые будет напрямую финансировать область спорта.

Председатель комиссии по реформам депутат Кнессета Рои Фолькман ("Кулану") отметил в ходе заседания, что члены комиссии голосуют за " пункт Развозова, который защищает израильский спорт".

По словам Константина Развозова цель его борьбы достигнута. "Общими усилиями, благодаря протесту спортсменов и поддержке спортивных организаций и ассоциаций, нам удалось получить ещё 172 миллиона шекелей и предотвратить сильнейший удар по израильскому спорту. К сожалению мы не получили все, что было обещано: мы ожидали, что в 2018-2019 годах финансирование спорта будет увеличено ещё на 50-100 миллионов шекелей, но этого не произошло.

Эти деньги необходимы для развития израильского спорта, для увеличения количества спортсменов, для оказания поддержки в развитии детского и молодёжного спорта на периферии. " - отмечает депутат.
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