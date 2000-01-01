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Немцы пали в Тель-Авиве | Фото:06.12 07:33   MIGnews.com

Немцы пали в Тель-Авиве

Маккаби Тель-Авив не оставила шансов немецкому Баварии . Победа 77:55 в рамках очередного тура баскетбольной Евролиги.

Израильский клуб продолжает беспроигрышную серию в домашних стенах. Несмотря на травмы нескольких ключевых игроков, Маккаби легко справилась с соперником, благодаря прекрасной игре в защите. Уже к перерыву вопрос о победители был снят, слишком велико было преимущество хозяев паркета.

К сожалению, также думали и баскетболисты, поэтому третью четверть они умудрились проиграть со счетом 02:19!. И пришлось начинать все сначала. В концовке встречи было уже немного жалко немцев. Это 12 победа Маккаби в Евролиге при 4 поражениях.


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