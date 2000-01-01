06.06 22:15 MIGnews.com

Майкл Джордан выделит на поддержку чернокожих $100 млн

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Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан пожертвует 100 миллионов долларов в течение 10 лет организациям, выступающим за расовое равенство.Соответствующее заявление сделал президент компании Jordan Brand Крейг Уильямс, передает Highsnobiety."В рамках Jordan Wings Program мы сосредоточились на предоставлении доступа к образованию и возможностям развития для чернокожей молодежи, сталкивающейся с системным расизмом. Мы знаем, что можем сделать куда больше", — сказал Уильямс.По его словам, для создания "долговременного эффекта" обществу, правительству и гражданскими лидерам необходимо объединиться и приложить совместные усилия."Нам предстоит еще много работы, чтобы оказать реальное влияние на отношение к черному сообществу", — подчеркнул он.