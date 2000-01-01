Майкл Джордан выделит на поддержку чернокожих $100 млн
Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан пожертвует 100 миллионов долларов в течение 10 лет организациям, выступающим за расовое равенство.
Соответствующее заявление сделал президент компании Jordan Brand Крейг Уильямс, передает Highsnobiety.
"В рамках Jordan Wings Program мы сосредоточились на предоставлении доступа к образованию и возможностям развития для чернокожей молодежи, сталкивающейся с системным расизмом. Мы знаем, что можем сделать куда больше", — сказал Уильямс.
По его словам, для создания "долговременного эффекта" обществу, правительству и гражданскими лидерам необходимо объединиться и приложить совместные усилия.
"Нам предстоит еще много работы, чтобы оказать реальное влияние на отношение к черному сообществу", — подчеркнул он.