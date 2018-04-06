Конора Макгрегора будут судить за нападение на автобус UFC
Нью-йоркская полиция предьявила обвинения ирландскому бойцу Конору Макгрерогу после того, как он напал на автобус со спортсменами, тем самым причинив последним травмы. Об этом сообщили на Lenta.ru.
По данным агентства, в ночь на 6 апреля спортсмен бросил металическое ограждение в автобус UFC, в котором находились американский боей Майк Кьезе и российский Хабиб Нурмагомедов. Кьезе в результате нападения повредил глаз. Также автобусу, в который спортсмен бросил ограждение, был причинен ущерб на сумму около восьми тысяч долларов.
После нападения Макгрегор сам сдался полиции.
Агентство сообщило, что вероятно Макгрегор разозлился из-за лишения его пояса чемпиона. Ранее друг спортсмена Артем Лобов поругался с Нурмагомедовым в соцсетях.