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Фото из Facebook: Conor MacGregor 06.04 18:58   MIGnews.com

Конора Макгрегора будут судить за нападение на автобус UFC

Нью-йоркская полиция предьявила обвинения ирландскому бойцу Конору Макгрерогу после того, как он напал на автобус со спортсменами, тем самым причинив последним травмы. Об этом сообщили на Lenta.ru.

По данным агентства, в ночь на 6 апреля спортсмен бросил металическое ограждение в автобус UFC, в котором находились американский боей Майк Кьезе и российский Хабиб Нурмагомедов. Кьезе в результате нападения повредил глаз. Также автобусу, в который спортсмен бросил ограждение, был причинен ущерб на сумму около восьми тысяч долларов.

После нападения Макгрегор сам сдался полиции.

Агентство сообщило, что вероятно Макгрегор разозлился из-за лишения его пояса чемпиона. Ранее друг спортсмена Артем Лобов поругался с Нурмагомедовым в соцсетях.
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