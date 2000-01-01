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Кубок Израиля останется в Тель-Авиве | Фото: Thinkstock06.04 07:07   MIGnews.com

Кубок Израиля останется в Тель-Авиве

Определились финалисты Кубка Израиля по футболу. Две Тель-Авивские команды разыграют этот престижный трофей.

Маккаби Тель-Авив обыграла в полуфинале 2:1 столичный Бейтар, а Бней Йегуда одолела 1:0 представителя Первой лиги из Рамат Гана.

Для оранжевых - попадание в финал Кубка серьезное достижение в не самый удачный для них сезон, команда борется за выживание в Высшей лиге.

Для Маккаби победа в Кубке скрасит разочарование итогами сезона, второй год подряд они уступают чемпионство.
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