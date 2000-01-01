06.02 07:48 MIGnews.com

Маккаби побеждает Химки

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После двух поражений подряд в Евролиге баскетбольный клуб Маккаби Тель-Авив одолел Химки 80:77.Серия травм ведущих игроков привела к тому, что Маккаби играли практически третьим составом. Хозяевам паркета повезло, что им противостоял далеко не самый сильный соперник. Однако именно гости с самого начала матча повели в счете.Игра была нервной, обе команды допускали много ошибок. Маккаби удалось догнать соперника к концу третьей четверти, благодаря серии удачных трехочковых бросков. Последняя четверть была похожа на качели.И все же в концовке хозяева были точнее и одержали важную волевую победу. Будем надеяться, что невезение закончится и ведущие игроки Маккаби вернутся в строй. Иначе, в игре с более сильными соперниками им придется очень сложно. Через неделю в Стамбуле против Фенербахче израильскому клубу нужно серьезно прибавить, если они хотят победить.