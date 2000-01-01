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Маккаби вымучила победу | Фото: Thinkstock06.01 07:50   MIGnews.com

Маккаби вымучила победу

Маккаби Тель-Авив победила турецкую Дарушшафаку 93:92 в рамках баскетбольной Евролиги.

У маккаби изначально было большое преимущество. Турецкий клуб возглавляет израильский специалист Дэвид Блатт, а его помощник на прошлой недели возглавил Маккаби, так что все "явки и пароли" турков были известны. В начале матча это помогло, Маккаби очень мощно провела первую четверть и вполне прилично вторую, так что к середине матча они имели преимущество в 17 очков. Впрочем, Маккаби в последних играх довольно часто имела преимущество на старте, но всегда быстро и умело разбазаривало его. Что они и продемонстрировали в третьей четверти. Самой напряженной оказался последний отрезок матча.

Гости уже вышли вперед и казалось, что повторится избитый сценарий безвольного проигрыша, но Маккаби удалось собраться с силами и остановить турков. Несколько удачных бросков и Маккаби за минуту до конца матча ведет 8 очков. Но в этом сезоне Маккаби способно растерять и такое преимущество. За пол секунды до конца основного времени Маккаби ведет 3 очка, у турецкого клуба три штрафных броска. Слава богу, они реализовывают два и Маккаби празднует победу. Минимальную победу, но после 6 поражений подряд и за это спасибо. В первую очередь израильскому тренеру турков, который немного старался помогать Родине. В первом матче Дарушшафака победила с разницей в два очка, так что при равенстве очков между этими клубами, турки имеют преимущество.

Несмотря на долгожданную победу, игра Маккаби не впечатлила. Каких-то серьезных изменений с приходом нового тренера пока не видно. Да и решить старые проблемы не удалось. Самое главное, нет команды: игроки друг на друга стараются не смотреть, про подбодрить, когда не идет игра, и речи быть не может. Лидера в команде нет, каждый играет сам за себя. Так что работы у латвийского специалиста - непочатый край.
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