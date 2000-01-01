Минздрав: футбольный сезон под угрозой

Нарушения инструкций министерства здравоохранений со стороны болельщиков ставит футбольный сезон в Израиле под угрозу.
Об этом заявил заместитель генерального директора минздрава Итамар Гротто в беседе с руководством футбольной лиги страны, передает Ynet.
"Любые новые нарушения приведут к ужесточению мер. Рост заболеваемости в последние дни и страх перед повторной волной вируса ставят под угрозу продолжение сезона", – сказал Гротто.
Таким образом он отреагировал на нарушение инструкций минздрава со стороны болельщиков тель-авивских "Маккаби" и "Хапоэль". 3 июня сотни фанатов бурно праздновали победу возле стадиона в Тель-Авиве.
Матчи израильской лиги возобновились с субботы с запретом на присутствие болельщиков на стадионе из-за опасения повторной вспышки коронавируса. Один из фанатов "Хапоэль", который пришел к стадиону после матча, сказал: "Мы хотим быть здесь, почему мы можем идти на пляж, но не сюда?".