06.06 03:21 MIGnews.com

Экс-полузащитник "Ньюкасла" скончался после тренировки

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Полузащитник китайского футбольного клуба "Бэйцзин Энтерпрайз Груп" Шейк Тиоте упал в обморок во время тренировки команды, после чего скончался в больнице. Инцидент произошел в понедельник, 5 июня.Причина смерти 30-летнего футболиста пока не установлена.Отметим, что Тиоте выступал на позиции полузащитника и успел поиграть за Андерлехт, Твенте и Ньюкасл.В его активе более 50 матчей за сборную Кот-д'Ивуара. Он выигрывал Кубок африканских наций в 2015 году.