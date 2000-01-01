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twitter.com 06.06 03:21   MIGnews.com

Экс-полузащитник "Ньюкасла" скончался после тренировки

Полузащитник китайского футбольного клуба "Бэйцзин Энтерпрайз Груп" Шейк Тиоте упал в обморок во время тренировки команды, после чего скончался в больнице. Инцидент произошел в понедельник, 5 июня.

Причина смерти 30-летнего футболиста пока не установлена.

Отметим, что Тиоте выступал на позиции полузащитника и успел поиграть за Андерлехт, Твенте и Ньюкасл.

В его активе более 50 матчей за сборную Кот-д'Ивуара. Он выигрывал Кубок африканских наций в 2015 году.
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