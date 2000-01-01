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Минздрав: Маккаби могут посадить на карантин принудительно | Фото:05.03 21:28   MIGnews.com

Минздрав: Маккаби могут посадить на карантин принудительно

Нарушение инструкций министерства здравоохранения Израиля в отношении правил прохождения карантина в связи с эпидемией смертоносного коронавируса является нарушением закона.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает интернет-издание Arutz Sheva.

"Если игроки баскетбольной команды "Маккаби" Тель-Авив находились в стране, по возвращению из которой требуется изоляция, спортсмены должны оказаться в карантине", - заявили в Минздраве.

Согласно заявлению ведомства, нарушение соответствующего приказа – вопиющее нарушение закона и может привести к принятию принудительных мер изоляции.


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