05.03 21:28 MIGnews.com

Минздрав: Маккаби могут посадить на карантин принудительно

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Нарушение инструкций министерства здравоохранения Израиля в отношении правил прохождения карантина в связи с эпидемией смертоносного коронавируса является нарушением закона.Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает интернет-издание Arutz Sheva."Если игроки баскетбольной команды "Маккаби" Тель-Авив находились в стране, по возвращению из которой требуется изоляция, спортсмены должны оказаться в карантине", - заявили в Минздраве.Согласно заявлению ведомства, нарушение соответствующего приказа – вопиющее нарушение закона и может привести к принятию принудительных мер изоляции.