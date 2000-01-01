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Марафон в Ришон ле-Ционе отменен из-за коронавируса | Фото: пресс-служба муниципалитета05.03 12:55   MIGnews.com

Марафон в Ришон ле-Ционе отменен из-за коронавируса

В соответствии с постановлением Министерства здравоохранения о запрете мероприятий с участием более 5000 человек, марафон, который должен был пройти в Ришон ле-Ционе 27 марта 2020 года, отменен. Ведь в нем должны были принять участие тысячи человек, в том числе и школьников.

Тем временем муниципалитет Ришон ле-Циона внимательно следит за распространением коронавируса и самым тщательным образом готовится к возможному ухудшению ситуации.

Уже приобретено более 440 защитных костюмов (герметичные комбинезоны, перчатки, маски для лица и защитные очки) для сотрудников, которые будут обслуживать жителей при пессимистическом развитии ситуации.

Важно отметить, что Министерство здравоохранения акцентирует внимание на большом значении профилактических мероприятий для снижения вероятности заражения коронавирусом: мытье рук, использовании масок и других общепринятых мер защиты от заражения.

Совет работников муниципалитета отложил курс повышения квалификации, который должен был состояться на следующей неделе в Афинах. Городская система образования готовит возможность дистанционного обучения онлайн.

Все соответствующие службы в муниципалитете были проинструктированы и будут находиться в высокой готовности в случае развития любого сценария.


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