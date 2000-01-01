05.03 11:19 MIGnews.com

Маккаби в плей офф Евролиги

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Впервые за пять лет Маккаби Тель-Авив вышла в следующий круг баскетбольной Евролиги.Израильтяне показывают в этом сезоне не только хорошую игру, но и необыкновенную силу духа. Несмотря на большое количество травмированных игроков, Маккаби играет на равных с лучшими клубами Европы. Практически во всех матчах судьба решается на последних секундах и израильскому чемпиону удается победить в большинстве случаев.В среду, 4 марта, Маккаби принимала лучшую команду Европы, Аналуло Эфес. Турки не проигрывали уже в 10 матчах. Но в Тель-Авиве , несмотря на корону, им оказали теплый прием. Игра была нервной, преимущество переходило от одной команды к другой и все решалось на последних минутах. И здесь хозяева паркета оказались точнее, спокойнее и грамотнее. Победа Маккаби 77:75 и заслуженный выход в плей офф.