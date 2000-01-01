05.02 07:44 MIGnews.com

Возвращение Маккаби

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Состоялись четыре матча очередного тура чемпионата Израиля по футболу.Внимание всех болельщиков было приковано к матчу, в котором Маккаби Тель-Авив принимал Ха-Поэль Беер Шеву. Серебряный и золотой призер прошлого года и главные фавориты на золото в этом сезоне, встречались межлу собой. Это был не самый интересный матч, но борьбы на поле было хоть отбавляй. Хозяева поля отлично провели первый тайм, они полностью владели инициативой, забили гол и имели немало возможностей удвоить результат. Во втором тайме южане пришли в себя и насели на ворота соперника, пытаясь сравнять счет. Олнако защита Маккаби играла без ошибок, да и прямолинейные действия игроков Беер Шевы помогли им. В итоге Маккаби победили 1:0 и сократили отставание от противника до 5 очков.Не менее принципиальный матч состоялся в Кирьят Шмона, где местный Ха-Поэль принимал Маккаби из Петах-Тиквы. Обе команды играют отлично во втором круге и занимали соответственно 4 и 3 место в турнирной таблице. Эту расстановку подтвердил и результат этой игры. Гости были более удачливыми и победили 1:0.В других матчах быстро прогрессирующий Сахнин победил 1:0 Ха-Поэль Хайфу, а Бней Йегуда смогла вырвать ничью 1:1 в противостоянии со столичным Бейтаром.