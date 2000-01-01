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Боец ММА сразился с медведем: кто кого? | Фото:05.10 06:29   MIGnews.com

Боец ММА сразился с медведем: кто кого?

Скандальный российский боец ММА Максим Новоселов сразился с медведем в рамках подготовки к поединку с Дмитрием Смоляковым на турнире Fight Nights Global 94.

Соответствующее видео схватки "Шатун" обнародовал на своей странице в Instagram. Через несколько часов он удалил ролик, но журналисты успели его скачать и залить в YouTube.

"Медведь на медведя. Это был мой мёд", — подписал Новоселов под видео.

Несчастного животного он все же уложил на лопатки. При чем, мишка весит по приблизительным подсчетам 250 кг, а сам боец – 130. В ходе поединка никто не пострадал, зато самолюбие Максима было потешено.




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