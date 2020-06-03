04.06 15:04 MIGnews.com

"Маккаби Тель-Авив" оштрафован из-за празднования фанатов

המשטרה תמנע מהם להגיע.. כן. pic.twitter.com/nDGwsf5cKT — shaul greenfeld (@shaulig) June 3, 2020

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Футбольная команда "Маккаби" оштрафована в четверг, 4 июня, после того, как игроки и болельщики отпраздновали победу рядом со стадионом Блумфилд днем ранее. Штраф выписан за нарушение правил социального дистанцирования.Израильская футбольная ассоциация заявила, что "Маккаби Тель-Авив" выплатит 20 000 шекелей (около $ 5 700) медицинскому учреждению, которое лечит жертв коронавируса."Эти события наносят серьезный ущерб усилиям руководства по демонстрации матчей, а также семьям, зарабатывающим на жизнь. Прежде всего это затрагивает сотни тысяч футбольных фанатов, которые жаждут вернуться на стадион", - говорится в письме главы лиги Эреза Халфона."Празднование произошло несмотря на наше явное требование, которое мы выдвинули перед игрой, чтобы игроки не праздновали с болельщиками в этот чувствительный период", - добавил он.Футболисты приветствовали болельщиков у стадиона Блумфилд после победы 2: 0 над Маккаби Хайфа. Полиция вскоре разогнала собравшихся.В субботу израильская лига возобновила матчи с жесткими ограничениями, в том числе с запретом на присутствие болельщиков на стадионе из-за опасений на фоне пандемии COVID-19.