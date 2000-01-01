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Международная федерация баскетбола разрешила хиджабы | Фото: zharif hussein/Flickr04.05 17:13   MIGnews.com

Международная федерация баскетбола разрешила хиджабы

Крупнейшая баскетбольная организация баскетбола внесла изменения в правила дресс-кода для спортсменок, разрешив им выходить на игровые площадки в хиджабах. Запрет был введен Международной федерацией баскетбола (ФИБА) из соображений безопасности.

"Новое правило принято, так как традиционных дресс-код в некоторых странах требует покрывать голову, что не соответствовало прежним правилам", - говорится в заявлении ФИБА от 4 мая.

Отмечается и перечень правил, которым должен соответствовать хиджаб: он должен быть белым, черным или в тон спортивной формы; хиджабы всех членов команды должен быть одинакового цвета; убор не должен частично или полностью закрывать какие-либо части лица; он не должен нести опасность как для игрока, который его носит, так и для других игроков; не должен включать какие-либо открывающиеся/закрывающиеся элементы вокруг лица или шеи, как и детали, выделяющиеся с его поверхности.

Новые правила вступают в силу с 1 октября 2017 года.

Стоит упомянуть о громком скандале, который послужил катализатором изменений в Международной федерацией баскетбола - в 2014 году женская сборная Катара снялась с Азиатских игр, после того как им запретили играть в хиджабах.
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