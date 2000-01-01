04.03 18:00 MIGnews.com
Иерусалимский марафон под угрозой срыва
Муниципалитет Иерусалима пересматривает последнюю директиву Министерства здравоохранения в преддверии международного марафона, который должен состояться в конце марта.
После изучения рекомендаций Минздрава будет определено, как и когда проводить спортивное мероприятие, передает The Times of Israel.
"Муниципалитет Иерусалима тщательно изучает директивы Министерства здравоохранения и в ближайшее время представит последствия, которые это будет иметь для марафона", – сказано в сообщении.
10-ый иерусалимский марафон запланирован на 20 марта. В мероприятии будут участвовать десятки тысяч человек, в том числе около 5000 бегунов из-за рубежа.
Ранее Минздрав запретил
массовые собрания, в которых участвуют более 5000 человек из-за распространения коронавируса.
Поделиться
Все по теме
Комментарии