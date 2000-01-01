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Иерусалимский марафон под угрозой срыва | Фото:04.03 18:00   MIGnews.com

Иерусалимский марафон под угрозой срыва

Муниципалитет Иерусалима пересматривает последнюю директиву Министерства здравоохранения в преддверии международного марафона, который должен состояться в конце марта.

После изучения рекомендаций Минздрава будет определено, как и когда проводить спортивное мероприятие, передает The Times of Israel.

"Муниципалитет Иерусалима тщательно изучает директивы Министерства здравоохранения и в ближайшее время представит последствия, которые это будет иметь для марафона", – сказано в сообщении.

10-ый иерусалимский марафон запланирован на 20 марта. В мероприятии будут участвовать десятки тысяч человек, в том числе около 5000 бегунов из-за рубежа.

Ранее Минздрав запретил массовые собрания, в которых участвуют более 5000 человек из-за распространения коронавируса.


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