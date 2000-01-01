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Германия приютила у себя иранского дзюдоиста | Фото:03.11 08:46   MIGnews.com

Германия приютила у себя иранского дзюдоиста

Власти Германии приняли решение предоставить иранской звезде дзюдо Саиду Моллеи статус беженца.

Мужчина заявил, что боится возвращаться домой после того, как открыто рассказал о прессинге со стороны правительства собственной страны, заставившего спортсмена намеренно "сдать" полуфинал чемпионата мира в Токио, чтобы избежать схватки с израильским противником, сообщает интернет-издание The Times of Israel.

Международная федерация дзюдо объявила вечером субботы, 2 ноября, что Моллэй получил соответствующий статус в рекордно короткие сроки благодаря стараниям немецких властей.

"Я счастлив и хочу от всего сердца поблагодарить всех, кто помогал мне в трудные моменты. Теперь я могу полностью сосредоточиться на дзюдо и подготовке к следующим соревнованиям", - заявил иранский спортсмен.

Отметим, еще летом Моллэи пожаловался, что вынужден был проиграть полуфинальный поединок на чемпионате мира по дзюдо, чтобы не встретиться лицом к лицу с Саги Муки из Израиля, в итоге и завоевавшим золото чемпионата. Иранца заставлял проиграть экс-заместитель министра спорта Давар Зани, а также президент национального Олимпийского комитета Салеха Амири.

Амири за несколько минут до полуфинала рассказал Моллэи, что иранские спецслужбы пришли в дом к его родителям в Тегеране.


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