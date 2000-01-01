03.10 23:23 MIGnews.com

Маккаби проигрывает в России

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Маккаби начинает сезон с обновленным составом и надеждой, что в этом году им удастся вернуться хотя бы в Топ 8 Европы. Последние годы команду преследовали неудачи. Менялись игроки, менялись тренеры, но результата не было. В середине прошлого сезона пришел очередной тренер и хотя команда вылетела из Евролиге на первой стадии, руководство клуба осталось довольно работой греческого специалиста и доверила ему построение новой команды.Болельщики надеялись, что Маккаби начнет сезон с правой ноги. Тем более, что Химки далеко не самая сильная команда. Россияне серьезно укрепились в межсезонье и надеются также "выстрелить" в Евролиге. Несмотря на большое количество травмированных игроков, команда Куртинайтиса смотрелась лучше Маккаби и контролировала игру. Хозяева паркета все время вели в счете и не позволяли сопернику приближаться близко. В последней четверти игра была особенно нервной с многочисленными ошибками с обеих сторон. Казалось, что Маккаби сможет догнать соперника, за 3 минуты до конца встречи разрыв составил всего 5 очков и мяч был у Маккаби. К сожалению, череда детских ошибок в атаке свели все попытки израильтян на нет.Была у Маккаби отличная возможность начать турнир с победы, но команда ей не воспользовалась.