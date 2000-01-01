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Израильская Академия Велоспорта заменит российскую Катюшу | Фото:03.10 10:33   MIGnews.com

Израильская Академия Велоспорта заменит российскую Катюшу

Израильская Академия Велоспорта заменит "Катюшу"в кругосветном туре после подписания в среду, 2 октября, соглашения о приобретении гоночной лицензии российской команды. Эта сделка должна быть одобрена Международным союзом велосипедистов (UCI), говорится в заявлении израильской команды (ICA), опубликованном на Facebook.

ICA участвовала в последних двух гонках Giro d'Italias. Лицензия открывает двери для всех крупнейших гонок, включая Тур де Франс. В субботу президент UCI Дэвид Лаппартентен заявил, что переговоры продолжатся во время чемпионата мира в Йоркшире. Команда объединит гонщиков из ICA и Катюши.

Катюша находится в элитном классе велогонщиков с 2009 года. Один из звезд команды, россиянин Ильнур Закарин, уже заявил, что покидает Катюшу ради польской команды КХК, но у немца Нильса Политта есть контракт до 2020 года. ICA пригласила ирландского гонщика Дана Мартина из ОАЭ и француз Хьюго Хофстеттер из Cofidis на следующий год.


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