03.06 12:47 MIGnews.com

Сотни болельщиков Хапоэль собрались возле стадиона Блумфилд

הצגה באדום: אוהדי הפועל תל אביב חוגגים עם השחקנים לאחר הניצחון הגדול על בית״ר ירושלים. הגדר של בלומפילד על תקן האחראית על הריחוק החברתי pic.twitter.com/m8DrlD8e7Q — oren fadida אורן פדידה (@FadidaOren) June 2, 2020

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В среду, 3 июня, Министерство здравоохранения Израиля и руководство футбольной лиги страны отреагировали на праздноваение победы сотен болельщиков возле стадиона в Тель-Авиве.Игроки клуба "Хапоэль" поприветствовали своих фанатов после победы со счетом 3: 0 над давними соперниками "Бейтар" около ворот стадиона Блумфилд.Матчи израильской лиги возобновились с субботы с запретом на присутствие болельщиков на стадионе из-за опасения повторной вспышки коронавируса.Один из фанатов Хапоэль, который пришел к стадиону после матча сказал: "Мы хотим быть здесь, почему мы можем идти на пляж, но не сюда?" - передает его слова Kan.Израильская профессиональная футбольная лига (IPFL) намерена вызвать представителя Хапоэля на слушание в связи с нелегальным собранием фанатов и может оштрафовать клуб за поощрение. Они также попросят полицию увеличить присутствие вокруг стадионов, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.Вечером на стадионе Блумфилд состоится матч между Маккаби Тель-Авив и Маккаби Хайфа.