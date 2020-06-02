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Сотни болельщиков Хапоэль собрались возле стадиона Блумфилд | Фото:03.06 12:47   MIGnews.com

Сотни болельщиков Хапоэль собрались возле стадиона Блумфилд

В среду, 3 июня, Министерство здравоохранения Израиля и руководство футбольной лиги страны отреагировали на праздноваение победы сотен болельщиков возле стадиона в Тель-Авиве.

Игроки клуба "Хапоэль" поприветствовали своих фанатов после победы со счетом 3: 0 над давними соперниками "Бейтар" около ворот стадиона Блумфилд.

Матчи израильской лиги возобновились с субботы с запретом на присутствие болельщиков на стадионе из-за опасения повторной вспышки коронавируса.

Один из фанатов Хапоэль, который пришел к стадиону после матча сказал: "Мы хотим быть здесь, почему мы можем идти на пляж, но не сюда?" - передает его слова Kan.

Израильская профессиональная футбольная лига (IPFL) намерена вызвать представителя Хапоэля на слушание в связи с нелегальным собранием фанатов и может оштрафовать клуб за поощрение. Они также попросят полицию увеличить присутствие вокруг стадионов, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Вечером на стадионе Блумфилд состоится матч между Маккаби Тель-Авив и Маккаби Хайфа.




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